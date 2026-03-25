Camı açamayan hırsız, kapıdaki değerli süs ağacını söktü; o anlar kamerada

BURSA'da bir iş yerinin camlarını zorlayan motosiklet kasklı bir kişi açmayı başaramayınca yaklaşık 15 bin lira değerindeki duvara sabit süs ağacını koparıp götürdü. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, sabaha karşı saat 04.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Motosiklet kasklı bir şüpheli, bir iş yerinin önüne gelerek camlarını zorlamaya başladı. Camı açmayı başaramayan şüpheli, duvarda asılı bulunan yaklaşık 15 bin lira değerindeki süs ağacı koparıp götürdü. Sabah iş yerine gelen işletmeci, durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri izledi. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

