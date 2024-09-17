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Bursa'da Silahlı Cinayet: İki Zanlı Tutuklandı

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Süleyman Şahin'in cinayetiyle ilgili olarak iki zanlı, adli mercilerce tutuklandı. Olayın detayları ve gözaltına alınan şüphelilerin süreci hakkında bilgi verildi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin 2 zanlı tutuklandı.

Süleyman Şahin'in hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma kapsamında Bursa'da gözaltına alınan Ahmet A. ve Hasan Emre Ş'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye gönderildi. Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Süleyman Şahin (27) ile önceden aralarında husumet bulunan Ahmet A. (22) ve Hasan Emre Ş. (19), Gemlik Gençali Mahallesi'nde 11 Eylül'de karşılaşmıştı.

Sahilde aralarında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ahmet A. ve Hasan Emre Ş. tarafından tüfekle vurulduğu iddia edilen Şahin ağır yaralanmış, kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesinde yaşamını yitirmişti.

Katil zanlıları Ahmet A. ve Hasan Emre Ş. ise Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Gemlik Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 16 Eylül'de Bursa'da yakalanmıştı.

Kaynak: AA / Mustafa Yılmaz - Güncel

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