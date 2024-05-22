Bursa'da Şiddetli Yağış Uyarısı

Bursa'nın güney ve doğu ilçelerinde yarın öğleden gece saatlerine kadar şiddetli yağışın etkili olması bekleniyor.

Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre, yarın saat 13.00'ten itibaren Harmancık, Orhaneli, Büyükorhan, Keles, Yenişehir, İznik, Kestel ve İnegöl'de kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağının öngörüldüğü duyuruldu.

Açıklamada, 24 Mayıs Cuma günü saat 03.00'e kadar sürmesi beklenen sağanak nedeniyle bu ilçelerde yaşayanların yıldırım, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.