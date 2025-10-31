Haberler

Şehit Babası Hasan Çakır Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti

Şehit Babası Hasan Çakır Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 2021 yılında Afrin'de şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Gökhan Çakır'ın babası Hasan Çakır, evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Oğlunun şehadeti sonrası 'Ben şehit babasıyım, vatan sağ olsun' diyerek bilinen Çakır, acı bir kayıpla daha karşılaştı. Eşinin ölümünden sonra gözyaşlarına boğulan Saniye Çakır, cenazenin yarın İnegöl'de toprağa verileceğini açıkladı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 2021 yılında Afrin'de şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Gökhan Çakır'ın babası Hasan Çakır (59), evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde PKK/YPG'li teröristlerin düzenlediği saldırıda Piyade Uzman Onbaşı Gökhan Çakır (28) şehit oldu. Oğlunun şehadet haberi geldiğinde "Ben şehit babasıyım, vatan sağ olsun" sözleriyle bilinen baba Hasan Çakır, bu akşam (Perşembe) evinde fenalaştı. Yakınlarının ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Çakır'ı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Çakır, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Eşinin ölüm haberini alan Saniye Çakır, "Ben ne yapacağım şimdi sen olmadan" diyerek gözyaşı döktü. Hasan Çakır'ın cenazesinin yarın İnegöl'de toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Su konusunda ciddi tedbirler almalıyız

Hızla yaklaşan tehlikeyi işaret etti: Ciddi tedbirler almalıyız
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem

Balıkesir beşik gibi sallanıyor! Gece yarısı bir korkutan deprem daha
Türkiye'de gol makinesi olan Kabongo Kasongo toprak sahaya kadar düştü

Türkiye'de gol makinesiydi! Toprak sahaya kadar düştü
Kaymakam Tuğçe Orhan hangi partiye yakın? Paylaşımıyla rengini belli etmiş

Tuğçe kaymakam hangi partiye yakın? Paylaşımıyla rengini belli etmiş
Gelinin annesinden damada soğuk duş! Kızının eteğini kaldırıp...

Gelinin annesinden damada soğuk duş! Kızının eteğini kaldırıp...
Bölge halkı olanlara inanamıyor: Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize

Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İmralı heyeti arasında Terörsüz Türkiye zirvesi

Beştepe'de Türkiye'nin kilitlendiği zirve! İşte ilk kareler
Konsere damga vuran an! Kenan Doğulu, hayranına ayakkabısının bağcıklarını bağlattı

Ünlü şarkıcı, ayakkabısının bağcığını hayranına bağlattı
Samsung, Hyundai ve Nvidia'nın CEO'ları aynı masada

Masadaki 3 ismin yönettiği paranın değeri akılalmaz cinsten
Trafikte akrobatik hareketler yapanlar yandı! Cezası artırılıyor

Trafikte bunu yapanlar yandı! Cezası artırılıyor
Bomba iddia! Serdar Öktem cinayetinin azmettiricisi Moskova'da yakalandı

Serdar Öktem cinayetinin kilit ismi, o ülkede yakalandı
Tartışmalı 'hız sınırı' kararı onaylandı, Avrupa ülkesinde koşmak yasaklandı

Tartışmalı karar onaylandı, Avrupa ülkesinde koşmak yasaklandı
Rusya, Ukrayna'yı 650 İHA ve 50'den fazla füzeyle vurdu

Ülkeyi 650 İHA ve hipersonik dahil 50'den fazla füzeyle vurdular
En mutlu gününde kızını yerin dibine soktu! Yüz ifadesine dikkat

En mutlu gününde kızını yerin dibine soktu! Yüz ifadesine dikkat
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.