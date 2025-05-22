Bursa'da Sanayi ve Atık Su Tesislerine Kapsamlı Denetim Başlatıldı

Bursa'da Sanayi ve Atık Su Tesislerine Kapsamlı Denetim Başlatıldı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatı ile Bursa'daki 376 sanayi tesisi ve 91 atık su arıtma tesisine yönelik denetim başlatıldı. Bakan, Marmara Denizi'ndeki kirlilik sorunlarına karşı kapsamlı incelemeler gerçekleştirdi.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatı ile Bursa'daki 376 sanayi tesisi ile 91 atık su arıtma tesisine yönelik denetim başlatıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bursa ziyareti kapsamında Marmara Denizi'nde yeniden ortaya çıkan müsilaj tehdidinin yanı sıra kirlilikte gündeme gelen Nilüfer Çayı, Gemlik Körfezi ve İznik Gölü'nde helikopterle inceleme yaptı. Bölgedeki durumu havadan inceleyen Bakan Kurum, kentte kapsamlı bir denetim faaliyeti gerçekleştirilmesi talimatında bulundu. Bu kapsamda, bakanlığın merkez teşkilatından 2'si mobil su ve atık su analiz laboratuvarı olmak üzere 8 çevre laboratuvarı ve 35 denetim personeli, Bursa'ya sevk edildi. Kentteki 376 sanayi tesisi ile 55'i Marmara Denizi Hidrolojik Havzası'nda olmak üzere toplam 91 atık su arıtma tesisi denetim kapsamına alındı. Sanayi tesislerinin baca gazı emisyon değerleri ölçülürken, atık su arıtma tesisleri çıkışlarından ise su numuneleri alınıyor.

7 İLDE 447 TESİS DENETLENDİ

Öte yandan; Marmara Denizi Koruma Eylem Planı kapsamında çevre denetim ekipleri tarafından bu yıl ocak ayında Marmara Denizi'ne kıyısı bulunan Balıkesir, Çanakkale, Yalova, Bursa, Kocaeli, İstanbul ve Tekirdağ'da atık su üreten 447 tesis denetlendi. 360 tesisten alınan atık su numunelerinin 62'sinin mevzuatta belirtilen sınır değerlerin üzerinde olduğu, 11 belediye ve işletmeden kaynaklanan atık suların ise arıtılmadan deşarj edildiği tespit edildi.

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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