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Bursa'da Samanlık Yangını: 800 Balya Saman Yandı

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Bursa'nın Orhaneli ilçesinde bir samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında 800 balya saman ve birkaç tarım aleti zarar gördü.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Akalan Mahallesi'nde Mehmet Özkan'a ait samanlıkta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Yangında 800 balya saman ile birkaç tarım aleti yandı.

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Kaynak: AA / Osman Sak - Güncel
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