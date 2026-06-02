Haberler

Bursa'da oğlu tarafından bıçaklanan kadın öldü

Bursa'da oğlu tarafından bıçaklanan kadın öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da psikolojik sorunları olduğu öne sürülen İsmail Sözer, annesi Ayşe Sözer'i bıçaklayarak ağır yaraladı. Hastanede tedaviye alınan Ayşe Sözer hayatını kaybetti. Olayda kendisini de yaralayan şüphelinin tedavisi sürüyor.

BURSA'da psikolojik sorunları olduğu öne oğlu İsmail Sözer tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan Ayşe Sözer'i, tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti. Olayda kendisini de aynı bıçakla yaralayan İsmail Sözer'in tedavisinin sürdüğü öğrenildi

Olay, saat 04.00 sıralarında Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı İntizam Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen İsmail Sözer, evde bilinmeyen bir nedenle annesi Ayşe Sözer'i ve kendisini bıçakla yaraladı. Gürültüleri duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İsmail Sözer, olay yerine gelen polis ekiplerine elindeki bıçakla yaralı halde direndi. Park halinde bulunan taksinin camına kafa atan şüpheliyi etkisiz hale getiren polis ekipleri, İsmail S.'yi sağlık ekibine teslim etti. Ağır yaralı Ayşe Sözer, ambulans ile Çekirge Devlet Hastanesi'ne, İsmail S. ise Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tedaviye alınan Ayşe Sözer, akşam saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cinayet şüphelisini İsmail S.'nin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Özkan Yalım ek ifade verdi: Özgür Özel'e, 1 milyon TL gönderdim

Özkan Yalım'ın iddiaları, Özgür Özel'in umutlarını iyice bitirecek

Özel'den Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Sönmez'e: Gelmiş o iğrenç bıyıklı...

"Gelmiş o iğrenç bıyıklı..."
Genç kadın, 4. kattan atladı

Genç kadının metrelerce yükseklikten atladığı anlar kamerada
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

5 yıl hapsi istenen Acun Ilıcalı hakkında karar

5 yıl hapsi istenen Acun Ilıcalı hakkında karar

Kılıçdaroğlu'nun afişleri, memleketi Tunceli'de bilboardlara asıldı

Kılıçdaroğlu'nun afişleri şehri karıştırdı! Valilikten açıklama geldi
Yolda yürürken gördü, mutluluğu yüzüne yansıdı: Arçil ve Şota adını verdi

Yolda yürürken gördü, mutluluğu yüzüne yansıdı! Verdiği isimler olay
Ne gram, ne çeyrek ne de tam! Altında yatırımcının tercihi ajda bilezik

Ne gram, ne çeyrek ne de tam! Yatırımcıların yeni gözdesi ortaya çıktı
Böyle vahşet görülmedi! Odunlukta eşini katletti

Odunla vura vura katletti! Cani her yerde aranıyor
Peş peşe yaşanan köpekbalığı saldırıları Brezilya'da panik yarattı: 24 saatte iki kişi bacağını kaybetti

Ülke alarmda: Peş peşe yaşanan saldırılar korkuttu

Selahattin Demirtaş'ın son hali

Selahattin Demirtaş'ın son hali paylaşıldı