Palyaço kıyafeti giyip bıçakla çocukları kovaladı

Bursa'da elindeki bıçakla sokakta oynayan çocukları kovaladığı iddia edilen palyaço kıyafetli kişi paniğe yol açtı. Şüphelinin sokağa girdiği anda, 2 annenin çocuklarıyla birlikte eve kaçtığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. Şikayet üzerine Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldı.

BIÇAKLI PALYAÇO, SOKAKTA ÇOCUKLARI KOVALADI

Olay, Osmangazi ilçesi Alaaddin Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede palyaço kıyafetiyle dolaşan elinde bıçak olduğu öne sürülen kişi, sokakta oynayan çocukları kovaladı. 18 Ağustos'ta saat 21.30 sıralarında 1. Zindankapı Sokak'taki güvenlik kamerasına da yansıyan görüntüde, sokağın başında palyaço kıyafetli şüphelinin görünmesiyle, 2 kadın ile 3 çocuğun eve kaçıp kapıyı kapattıkları görüldü. Tek katlı müstakil evin kapısına gelen şüphelinin, bir süre beklediği, tam gideceği sırada tekrar geri dönüp, evin penceresine doğru el salladığı da görüntülere yansıdı.

"EVİMİN BALKONUNDA OTURURKEN GÖRDÜM, HAREKETLERİ TUHAFTI"

DHA muhabirinin telefonla ulaştığı mahalle muhtarı Emine Aytekin, gelen şikayetler üzerine konuyu polise ilettiğini söyleyerek, "Geçen gün ben de evimin balkonunda otururken, aşağıdan geçen palyaço kıyafetli birini gördüm. İleride bir otel olduğu için, oraya eğlenceye gittiğini düşündüm. Ama hal ve hareketleri tuhaftı. Mahalleden birkaç kişiden de şikayet gelince emniyete bildirdim. Tedirginiz" dedi. Şikayet üzerine Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldı.