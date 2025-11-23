Bursa'da Ormanlık Alanda Mahsur Kalan Kişi Kurtarıldı
Gemlik ilçesinde ormanlık alanda mahsur kalan Mehmet Yirmibeş, AFAD ekipleri tarafından güvenli bir şekilde kurtarıldı.
İlçeye bağlı Narlı Mahallesi'ndeki ormanlık alana giden Mehmet Yirmibeş (44), aracını park ettikten sonra bölgede mahsur kaldı.
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.
Bölgeye giden ekipler, mahsur kalan Mehmet Yirmibeş'i bularak güvenli alana ulaştırdı.
Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal - Güncel