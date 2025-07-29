Bursa'da ormanı yakmaya çalışan şüpheliye suçüstü

Bursa'da ormanı yakmaya çalışan şüpheliye suçüstü
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Bursa'da ormanı yakmaya çalışan şüpheliye suçüstü
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Bursa'nın Orhaneli-Harmancık ilçeleri arasında çıkan yangına müdahale devam ederken vatandaşlar, ormanı yakmaya çalışan bir şüpheliyi fark etti. Çalılıkları tutuşturmaya çalışan şüpheli jandarma ve vatandaşları görünce koşarak kaçtı ve izini kaybettirdi.

Bursa'nın Orhaneli- Harmancık ilçeleri arasında çıkan yangına ekiplerin cansiparane müdahalesi sürerken kırsal Çakmak Mahallesi mevkiinde vatandaşlar, bir şüphelinin yolun karşısında çalılıkları tutuşturmaya çalıştığı fark etti.

JANDARMA VE VATANDAŞLARI GÖRÜNCE KAÇTI

Jandarma ve vatandaşların geldiğini gören şüpheli, olay yerinden koşarak kaçmaya başladı. Bir süre jandarma ekipleri ve vatandaşlar tarafından kovalanan şüpheli izini kaybettirirken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, "Dur" ve "Buradalar" sesleri duyuldu.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bursa'nın merkez ilçelerinden birinde havai fişek nedeniyle çıkan yangına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili resmi açıklama yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Çarşı Polis Merkezi Amirliği görevlilerince 28.07.2025 tarihinde havai fişek atarak yangına sebebiyet veren şüpheliler S.D., A.K., M.B. ve M.A.'nın yakalanarak gözaltına alındığı, Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSer_hat:

Bu o.evladı yakalanıp hangi örgüt mensubuysa belirlenip teşhir edilsin.

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