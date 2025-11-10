Bursa'da Orman Yangınlarının Rehabilitasyonu İçin 3.25 Milyon Fidan Dikilecek

Bursa'nın Gürsu ve Harmancık ilçeleri başta olmak üzere bu yaz çıkan orman yangınlarında zarar gören alanların rehabilitasyonu için çalışmalar sürüyor.

Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar Mahallesi yakınlarında 26 Temmuz'da çıkan ve Harmancık tarafına sıçradıktan 5 gün sonra kontrol altına alınan yangında zarar gören 4 bin 253 hektarın yeniden yeşermesi için Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda 1119 hektarlık alana 1 milyon 880 bin fidan dikilecek.

Bölgenin 905 hektarlık alanı tabii tensil (kozalakların kendiliğinden çimlenmesiyle doğal gençleştirme), 2 bin 130 hektarı suni tensil ve 99 hektarlık alanı ise iyileştirme çalışmalarıyla yeniden ayağa kaldırılacak.

Yangından bu yana çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü bölgede 2026 sonuna kadar işlemlerin tamamlanması hedefleniyor.

Gürsu İpekyolu Mahallesi'ndeki Gürsu TOKİ Konutları ile Kestel ilçesi Ağlaşan Mahallesi arasında 26 Temmuz'da çıkan ve 4 gün sonra söndürülen yangında zarar gören 953 hektar alanın 175 hektarlık kısmına Mart 2026'ya kadar 300 bin fidan dikilecek. Geri kalan 778 hektarlık alanda ise tabii tensil, suni tensil ve iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilecek.

Gürsu ve Harmancık yangınlarının dışında bu yaz diğer ilçelerde çıkan orman yangınlarında zarar gören alanlara da 1 milyon adedin üzerinde fidan dikilecek.

Bursa genelinde toplam 3 milyon 250 bin fidanın 2026 sonuna kadar toprakla buluşturulması amaçlanıyor.

Bu arada 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde Bursa'nın 17 farklı bölgesinde 96 bin fidan toprakla buluşturulacak. Ağaçlandırılan alanlar ekosistemin tekrar canlandırılması için 5 yıl boyunca kontrol altında tutulacak.

Asli ağaç türlerinin dışında farklı türler de dikilecek

Bursa Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan, AA muhabirine, yanan alanlarda Anayasa'nın 169. maddesine göre yeniden orman kurulması için çalışmalara hızlıca başladıklarını söyledi.

Yangın sonrası zararın tespit edildiğini, etüt-proje hazırlandığını ve temizleme çalışmalarının ardından toprağın dikime uygun hale getirildiğini vurgulayan Şahan, "Hazırlanan projeyle sahanın bir an önce kendini onarması, olası yangınlara dirençli hale getirilmesi ve orman ekosisteminin sağlıklı oluşmasını kolaylaştıracak kombine yöntemler belirlendi." dedi.

Yeni ağaçların bölgenin toprak yapısına uygun olarak seçildiğini vurgulayan Şahan, "Gürsu'ya dikilecek fidanların seçiminde asli ağaç türü kızılçam esas olmak üzere Bursa ile özdeşleşen çınar, ıhlamur ve kestane gibi yapraklı ağaç türlerine yer vereceğiz. Milli Ağaçlandırma Günü'nde buraya 30 bin adet fidan dikmeyi planlıyoruz." ifadesini kullandı.

Şahan, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde Bursa'nın 17 farklı bölgesinde dikilecek 96 bin fidanın 5 yıl boyunca takibini yapacaklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Değişen iklim koşullarına karşı en önemli mücadele yöntemimiz, ağaçlandırma çalışmalarımız. Bu önemli çalışmalara halkımızı da dahil etmek istiyoruz. 2019 yılından bu yana Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Milli Ağaçlandırma Günü'müzü 7'den 70'e vatandaşlarımızla sahalarda fidan dikim törenleriyle kutluyoruz. Ayrıca bu konuya dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla 'geleceğenefes.com' adresi üzerinden ücretsiz fidan da sahiplenebilirler. Uygulamaya telefon, tablet ve bilgisayar üzerinde kolayca erişilebildiği gibi vatandaşlarımıza yardımcı olmak için Bursa'da Kent Meydanı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve Bursa Şehir Hastanesi'nde kurduğumuz bilgilendirme stantlarımıza da başvurabilirler. Bursalı vatandaşlarımızı, Bursa'ya yakışır yeşiline kavuşturmak için 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde tören alanlarımıza davet ediyoruz."