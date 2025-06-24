Bursa'da Orman Yangınına Hızlı Müdahale

Bursa'da Orman Yangınına Hızlı Müdahale
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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler karadan ve havadan müdahale ediyor. Yangın, Selimiye ve Menteşe mahalleleri arasındaki ormanda başladı ve bölgeye 89 personel ile helikopter, arazöz ve su tankerleri sevk edildi.

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Yenişehir ilçesi Selimiye ve Menteşe mahalleleri arasındaki ormanda saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Yangına 89 personel ile 3 helikopter, 9 arazöz ve 5 su tankeriyle müdahale ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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