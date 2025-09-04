Bursa'da Orman Yangınına Hava ve Kara Müdahalesi
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Göynükbelen Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın, bilinmeyen bir sebepten dolayı çıktı ve ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
İlçeye bağlı Göynükbelen Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
Kaynak: AA / Emin Alper - Güncel