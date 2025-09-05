Bursa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Gündoğdu ile Ovaakça mahalleleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Gündoğdu ile Ovaakça mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Yangına 3 uçak, 11 helikopter, 37 arazöz, 2 iş makinesi ve 242 personelle havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kaynak: AA / Elif Özlem Çelikler - Güncel