Bursa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde çıkan orman yangını, karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Kayapa Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

Ekipler yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale başlattı.

Yangın, 1 helikopter 9 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 1 su tankeri ve 48 personelin çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.