Bursa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Nilüfer ilçesinde Kayapa Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangını, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan yaptığı müdahalelerle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde çıkan orman yangını, karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Kayapa Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.
Ekipler yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale başlattı.
Yangın, 1 helikopter 9 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 1 su tankeri ve 48 personelin çalışmasıyla kontrol altına alındı.
Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal - Güncel