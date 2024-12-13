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Bursa'da Öğrencilere Siber Güvenlik Eğitimi

Bursa'da Öğrencilere Siber Güvenlik Eğitimi
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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Karacabey ilçesinde, siber güvenlik konularında öğrenciler ve öğretmenlere yönelik farkındalık eğitimleri düzenlendi. Eğitimde dolandırıcılık, yasa dışı bahis, sosyal medya etkileri, siber zorbalık ve güvenli internet konuları ele alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğünce Karacabey ilçesinde "siber güvenlik" konuları hakkında öğrencilere yönelik farkındalık eğitimleri düzenlendi.

Eğitim, SİBERAY farkındalık programı kapsamında Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğünün işbirliğiyle gerçekleştirildi.

Karacabey Anadolu Lisesinde 200 öğrenci ve 10 öğretmene, "dolandırıcılık, yasa dışı bahis, sosyal medyanın hayata etkisi, siber güvenlik, siber zorbalık, teknoloji bağımlılığı, güvenli internet" konuları anlatıldı.

Kaynak: AA / Ayhan Fidan - Güncel
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