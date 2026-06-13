Haberler

Bursa'da "Medya ve Kadın Paneli" düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da İHH tarafından düzenlenen panelde, medyanın toplumsal algı üzerindeki etkisi ve kadınların medyadaki rolü ele alındı. AK Parti milletvekilleri, kadınların başarılarının medyada daha görünür kılınması gerektiğini vurguladı.

Bursa'da, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, dijital çağda medyanın toplumsal algı üzerindeki etkisi ile kadınların medya ekosistemindeki rolünün ele alındığı "Medya ve Kadın Paneli" düzenlendi.

Ak Parti Bursa Milletvekili Emel Gözükara Durmaz, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki (AKKM) panelin açılış töreninde, hayatın her alanında medyanın olduğunu söyledi.

Medyanın, düşünceleri etkileyen, bakış açısını şekillendiren ve toplumsal algıyı yönlendiren güçlü bir araç haline geldiğine dikkati çeken Durmaz, "Bu nedenle medyada kadın konusu, yalnızca iletişim alanının değil, aile, toplum ve geleceğimizin de konusudur." dedi.

Durmaz, kadınların eğitim, iş hayatı, bilim, sanat, siyaset ve sosyal yaşamda çok önemli başarılar elde ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Ancak zaman zaman medyada kadınların bu başarılarının çok farklı yönlerinin ön plana çıkarıldığını görebiliyoruz. Oysa kadın, sadece ekranda görünen bir figür değildir. Kadın, üreten, yöneten, yetiştiren, emek veren ve geleceği şekillendiren güçlü bir aktördür. Medyanın kadınları bu yönleriyle daha fazla görünür kılması gerektiğine inanıyorum."

AK Parti Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç de kadınların her alanda başarı hikayeleri yazmasının çok değerli olduğunu vurguladı.

Medyanın toplumu dönüştürücü gücünün olumlu ve olumsuz yönlerinin bulunduğunu dile getiren Gözgeç, "Bu noktada biz, manipülasyon, şiddet, entrikaların olduğu içerikler değil, toplumdaki bağları güçlendiren, rol modelleri ortaya çıkaran, aile ilişkilerinin nasıl olması gerektiğini gösteren, bağımlılıkla mücadelede yol gösteren, okul ve aile ilişkilerini olumlu yönde ortaya koyan ve başarı hikayeleri yazan kadınları rol model olarak ortaya koyan içerikler olmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

İHH Kadın Birimi Başkanı Nazmiye Göltaşı da hayatın her alanında etkisi olumlu ya da olumsuz hissedilen medya ve medyada kadının yerinin panelistler tarafından değerlendirileceğini aktardı.

"Medya, düşünceleri, davranışları, aile yapısını ve hatta gelecek tasavvurunu şekillendiren önemli bir güç ve faktör." diyen Göltaşı, panelin düzenlenmesinde emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür etti.

İHH Bursa Şubesi Kadın Birimi Başkanı Hülya Anı da dünyanın dört bir yanında çeşitli sebeplerle temel insani ihtiyaçlarını karşılayamayan mazlumların yarasına merhem olmak için çalıştıklarını, kadının şefkat ve merhametinin, gönüllüğünün insani yardım çalışmalarında çok önemli olduğunu, bu bilinçle çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından panel, "Medyada Kadın Temsili ve Algı Yönetimi" başlıklı oturumla devam etti.

Kaynak: AA / Büşra Nur Yılmaz
12. Yargı Paketi'nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek

12. Yargı Paketi'nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek
Ali Mahir Başarır, Kılıçdaroğlu ile özel konuşmasını anlattı: Odasında bana dedi ki...

Kılıçdaroğlu ile özel konuşmasını anlattı: Odasında bana dedi ki...

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası'nda bir ilk yaşandı! VAR kararı futbol tarihine geçti

ABD maçında bir ilk yaşandı! Karar futbol tarihine geçti
İslam Memiş ile Şamil Tayyar canlı yayında birbirine girdi: Utanmaz adam, şovmen, terbiyesiz...

İslam Memiş ile Şamil Tayyar canlı yayında birbirine girdi
LGS bitti, geriye bu manzaralar kaldı: Kimliğini unutan da vardı yanlış okula giden de

LGS bitti, geriye bu manzaralar kaldı
Dünya Kupası tribünlerinde ilginç görüntü! İçeceğini telefonuyla içti

Görüntüsü olmasa kimse inanmaz! Şaşkınlık yaratan olay
Sevdiğim Sensin'in Dicle'sinin sere serpe bikinili pozları olay oldu

Sere serpe bikinili pozları sosyal medyayı kasıp kavurdu

Galatasaray'dan Yusuf Akçiçek bombası! Al Hilal ile temas kuruldu

Galatasaray bombayı Fener'in eski yıldızıyla patlatıyor
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman zirvesi! Karar toplantısı yapılacak

Ve beklenen oldu! Son kararı Aziz Yıldırım verecek