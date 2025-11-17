Bursa'da Mantar Toplamak İçin Gittiği Ormanda Kaybolan Kişi İçin Arama Çalışması Başlatıldı
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda kaybolan İsmail Kaya için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Jandarma, AFAD ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan 96 kişilik ekip, Bilecik sınırındaki ormanlık alanda iz arıyor.
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda kaybolan kişinin bulunması için arama çalışması başlatıldı.
Traktörüyle mantar toplamak için Bilecik sınırında bulunan Hasandere ve Koyunköy mahallelerindeki ormanlık alana giden İsmail Kaya'dan (34) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbarla bölgeye jandarma, AFAD ve kamu ile sivil toplum kuruluşlarına ait arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Jandarmaya ait 2 köpeğin de katıldığı arama çalışmaları 96 kişilik ekiple sürdürülüyor.
Ekipler, Bilecik tarafında Kaya'ya ait iz arıyor.
Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel