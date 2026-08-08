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Karacabey'de makilik yangın kontrol altında

Karacabey'de makilik yangın kontrol altında
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Bursa'nın Karacabey ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Hayırlar Mahallesi'nde makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin 1 helikopter, 4 arazöz, 2 su tankeri ve 2 hizmet aracıyla müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA
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