Bursa'da Madde Bağımlısının Yangın Korkusu: Apartman Sakinleri Tehdit Ediliyor

BURSA'da, ailesi istemediği için pitbull cinsi köpeğiyle birlikte apartmanın ortak kullanım alanı olan bodrum katta kalan F.K.'nin (44) 3 gün üs üste yangın çıkardığı iddia edildi. Daire sahipleri, 13 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildiği ve madde bağımlısı olduğu öne sürülen F.K.'nin yangınlardan önce binayı yakmakla tehdit ettiğini ve can güvenliklerinin olmadığını söyledi.

Mudanya'nın Güzelyalı Mahallesi 51'inci Sokak'ta bulunan Feyzioğlu Apartmanı'nda yaşayanlar, 13 yıl cezaevinde kaldıktan sonra denetimli serbestlikle tahliye edildiğini belirttikleri F.K.'nin aynı binanın 2'nci katında oturan anne ve babası kendisini istemeyince yaklaşık 2 yıldır apartmanın bodrum katında kaldığını öne sürdü. Pitbull cinsi köpeğiyle birlikte kalan F.K.'nin yanına sürekli farklı farklı insanların gelip gitmesinden ve madde bağımlısı olmasından şüphelenen bina sakinleri, bodrum katının ortak alan olduğunu belirtip, kendisinden burayı terk etmesini istedi. İddiaya göre bu duruma öfkelenen F.K., apartmanı yakacağını söyledi.

İFADESİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI

F.K.'nin bu tehdidinden bir süre sonra, 13-14 Ekim ile son olarak dün saat 02.00 sıralarında apartmanın bodrum katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, bina ve çevresindeki dükkanlar zarar gördü. Apartmanı daha önce yakacağını söylediği iddia edilen F.K., olayın ardından gözaltına alınıp, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

YANGININ ÇIKTIĞI ANLAR KAMERADA

Öte yandan, bodrum katta zincirle bağlı olan pitbull cinsi köpek yangın sırasında cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yangının çıktığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. F.K.'nin yaşadığı bodrum katında kum torbasıyla yaptığı boks antrenmanını cep telefonu ile kayda aldırıp, sosyal medyasından paylaştığı da görüldü.

'EN KÖTÜSÜ SON YANGINDI'

Yangınları F.K.'nın çıkardığını iddia eden apartman sakinlerinden Hakan Erdoğan (33), "Yaklaşık 2-2,5 yıldır bir madde bağımlısı, apartmanımızın bodrum katında yaşıyor. Köpeği, satırı ve bıçağı ile burada duruyor. Gece geç saatlerde buraya giren çıkan belli değil. Kendisini çok kez uyardık ve yetkili birimlere şikayet ettik. 'Benimle uğraşıyorsunuz' diyerek bize kin tuttu. Son zamanlarda da 'Size göstereceğim. Apartmanı yakacağım' tarzında konuşmalar yapmaya başlamıştı. Apartmanın bodrum katında art arda yangınlar çıkmaya başladı. En kötüsü de son yangındı. Burada yaşayan kişi budur. Bu yangını başka kim yapmış olabilir? Bu kişiyi annesi ve babası kabul etmediği, eve almadığı için burada yaşıyor ve kesinlikle buradan çıkmıyor. Tuvaletini bile bodruma yapıyor" dedi.

'BODRUMA GİRMEYE KORKUYORUZ'

Yangını çıkardığından şüphelendikleri F.K.'nin köpeğini de bodrum katta tuttuğunu söyleyen Gökçin Ödil (35) ise "Ortak alanımızda bulunan bodrum katımızda madde bağımlısı bir kişi yaşamaktadır. Beslemenin yasak olduğu ırkı da bir köpeği de burada beslemektedir. Biz bodruma girmeye korkuyoruz. 3 gündür çıkan yangınlardan dolayı çok yorulduk. Son yangın patlamalı şekilde oldu. Apartmanımız ve apartmanımıza bağlı olan dükkanlarda hasara yol açtı. 150-200 bin lira arasında bir hasarın olduğunu öngörüyoruz. Yetkililerden bu kişi hakkında işlem yapılmasını talep ediyoruz. Nasıl serbest kaldığını çözemedik. Bodrum katına bu kişiden başka giren birisi yok" diye konuştu.