Bursa'da 'Gücünüz Tükenmesin Çünkü Biz Varız Projesi'nin değerlendirme toplantısı yapıldı

Bursa'da 2026-2035 Aile ve Nüfus On Yılı kapsamında "Gücünüz Tükenmesin Çünkü Biz Varız" projesinin ilk değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Recep Büyükkayıkçı, proje araştırma ekibi ve kurumlardan gelen temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, 8 ay sürecek proje süresince madde bağımlısı çocukların ailelerini merkeze alarak güçlendirme ve yeni bir sosyal hizmet modelinin çıkarılması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, proje ekibinden Sosyolog Dr. Suat Ayhan, madde bağımlılığının sadece bireyi değil, tüm aileyi etkileyen bir süreç olduğunu aktardı.

Bu süreçte aileleri yalnız bırakmayacaklarını belirten Ayhan, "Hayata geçireceğimiz 'Gücünüz Tükenmesin Çünkü Biz Varız' projesiyle madde bağımlısı çocuğu olan ailelerimizi dinliyor, sorunlarını not ediyor ve bütüncül sosyal hizmet paradigmamızın önemli parçası haline getiriyoruz." ifadesini kullandı.

Proje ekibinden Uzman Araştırmacı Taner Kondakcı da projedeki temel amaçlarının, aileleri her anlamda güçlendirmek olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bütün sosyal hizmet modellerimizle ailelerimizin yanında olmak ve ailelerimizin hayatta daha sağlam adımlar atmalarına destek olmaktır. Şunu unutmamamız gerekiyor, 'güçlü aile', 'güçlü toplum' demektir. Ailelerimizle birlikte güçlenmek mümkün."