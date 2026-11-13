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Bursa'da lodosta savrulan kurye motosikleti otomobile çarpıp devrildi

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Bursa'da lodosta savrulan kurye motosikleti otomobile çarpıp devrildi
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Bursa'da Ankara Yolu Caddesi'nde kuryenin kullandığı motosiklet, saatteki hızı zaman zaman 74 kilometreye ulaşan lodosta savrularak bir otomobile çarpıp devrildi. O anlar, aynı istikamette seyreden başka bir otomobilin araç kamerasınca görüntülendi.

LODOSTA SAVRULAN MOTOSİKLET, OTOMOBİLE ÇARPTI

Bursa'da Ankara Yolu Caddesi'nde kuryenin kullandığı motosiklet, saatteki hızı zaman zaman 74 kilometre hıza ulaşan lodosta savrularak otomobile çarpıp, devrildi. O anlar, aynı istikamette seyir halinde olan başka bir otomobilin araç kamerasıyla görüntülendi.

Yiğithan HÜYÜK/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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