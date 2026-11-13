Bursa'da lodosta savrulan kurye motosikleti otomobile çarpıp devrildi

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LODOSTA SAVRULAN MOTOSİKLET, OTOMOBİLE ÇARPTI

Bursa'da Ankara Yolu Caddesi'nde kuryenin kullandığı motosiklet, saatteki hızı zaman zaman 74 kilometre hıza ulaşan lodosta savrularak otomobile çarpıp, devrildi. O anlar, aynı istikamette seyir halinde olan başka bir otomobilin araç kamerasıyla görüntülendi.

Yiğithan HÜYÜK/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı