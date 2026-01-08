Haberler

Bursa'da fırtına ve kuvvetli yağış; çatılar uçtu, deniz taştı

Bursa'da fırtına ve kuvvetli yağış; çatılar uçtu, deniz taştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Mudanya ilçesinde tarihi Hagios Apostoloi Kilisesi'nin duvarı lodos nedeniyle çöktü. Orhangazi ilçesindeki seralarda da marul, yeşil soğan gibi ürünlerde zarar meydana geldi. Can kaybı yaşanmazken, rüzgarın hızı 81,5 km/s'ye ulaştı.

KİLİSENİN DUVARI YIKILDI

Bursa'nın Mudanya ilçesi Aydınpınar Mahallesi'nde bulunan, 19'uncu yüzyıla tarihlenen Hagios Apostoloi Kilisesi'nin duvarı, lodos nedeniyle çöktü. Can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, bir araç zarar gördü.

SERALAR YIKILDI

Orhangazi ilçesi Örnekköy Mahallesi'ndeki seralar da lodos nedeniyle yıkıldı. Marul, yeşil soğan, pazı ve lahana gibi ürünlerde zarar oluştu. Diğer yandan kentte rüzgarın hızının saatte zaman zaman 81,5 kilometreye kadar çıktığı kaydedildi.

Özgül ATABEY Kazım BULUT/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Suriye ordusu, YPG'ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor! 142 bin kişi tahliye edildi

Nokta operasyon sürüyor! 142 bin kişi tahliye edildi, ölü sayısı arttı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor

Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor
Guendouzi transferi sonrası ortalık karıştı! Başkana istifa çağrısı

Guendouzi transferi sonrası ortalık karıştı! Başkana istifa çağrısı
Aleyna Tilki'nin uyuşturucu testi pozitif çıktı

Aleyna Tilki'nin test sonucu belli oldu
Yıllar sonra ortaya çıkan video! Herkes aynı detaya takıldı

Yıllar sonra ortaya çıkan video! Herkes aynı detaya takıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor

Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor
Galatasaray'a dev gelir! Bu kez transferden de değil

Galatasaray'a dev gelir! Bu kez transferden de değil
Daha 21 yaşında! Gerçek kimliğini öğrenenler şaşıp kalıyor

Daha 21 yaşında! Gerçek kimliğini öğrenenler şaşıp kalıyor