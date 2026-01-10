Haberler

Fırtınada düşen tabelanın altında kalmaktan son anda kurtuldu

Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde etkili olan kuvvetli fırtına sırasında bir yürüyenin arkasına düşen reklam tabelası, vatandaşın son anda kurtulmasıyla birlikte güvenlik kameralarına yansıdı. Meteoroloji, rüzgarın saatte 80-90 km arasında etkili olacağını bildirdi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde etkili olan kuvvetli fırtınada, kaldırımda yürüyen kişinin arkasına reklam tabelası düştü. Yayanın, tabelanın altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Meteoroloji tarafından kuvvetli fırtına ve yağış uyarısı yapılan Bursa'da rüzgar etkili olmaya başladı. İnegöl ilçesi Burhaniye Mahallesi'nde kaldırımda yürüyen kişinin arkasına, direkteki reklam tabelası düştü. Tabelanın düşmesinden önce attığı birkaç adımla, olaydan yara almadan kurtulan kişi, yoluna devam etti. Bir konteynerin fırtınada sürüklendiği anlar da çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kent genelinde kuvvetli fırtınanın saatte 80 ile 90 kilometre arasında etkili olacağı bildirildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamaların olması, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi ile soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmeleri gibi risklere karşı vatandaşların da dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
