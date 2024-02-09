Bursa'da Kurulan Yunus Timleri Suçla Mücadelede Başarılı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde yeni kurulan Yunus timleri, suçun önlenmesi ve suçluların yakalanmasında başarıyla görev yapıyor.

Mudanya Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Yunus timleri, asayiş olaylarına hızlı müdahale etmeleri sayesinde suçun önlenmesi ve suçluların yakalanıp adalete teslim edilmesinde büyük rol oynuyor.

Yaklaşık 3 ayda yaptıkları operasyonlarda 350 gram uyuşturucu, 12 çalıntı araç ve motosiklet ile 23 ruhsatsız tabanca ele geçiren Yunus timleri, aranan 56 kişiyi ve uyuşturucu üreten, kullanan 164 kişiyi yakalayan haklarında adli işlem yapılmasını sağladı.