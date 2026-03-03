Haberler

Bursa'da Kumar Denetimi: 24 Kişiye Ceza

Güncelleme:
Bursa'nın Karacabey ilçesinde 5 iş yerine yönelik kumar denetiminde, 24 kişiye 278 bin 496 lira ceza kesildi.

Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kumar oynanması için yer ve imkan sağlanmasının engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, 5 iş yerine baskın yapıldı.

Kumar oynadığı değerlendirilen 24 kişiye 278 bin 496 lira idari para cezası kesildi.

Yapılan aramalarda, 53 bin 50 lira, 50 avro, tombala makinesi, 2 oyun makinesi ve iskambil kağıtları ele geçirildi.

İşletmeci 5 şüpheliye ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Fatih Çapkın
