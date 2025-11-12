Haberler

Bursa'da Kırmızı Işıkta Kaza: 5 Yaralı

Orhangazi ilçesinde bir otomobilin, kırmızı ışıkta bekleyen araca çarpması sonucu biri çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen araca çarpması sonucu biri çocuk 5 kişi yaralandı.

Kemalettin T. (54) idaresindeki 16 K 1963 plakalı otomobil, Orhangazi- Bursa kara yolu Küçük Sanayi Sitesi kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen Cevdet D. (57) yönetimindeki 16 AFF 432 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan Zahide T. (50), Nurcan D. ve 8 yaşındaki B.B.K. hafif yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Musa Öztürk - Güncel
