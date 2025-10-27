Haberler

Bursa'da Kepçe Operatörü Ormanda Ayı Görüntüledi

Güncelleme:
Orhaneli ilçesinde bir kepçe operatörü, ormanda karşılaştığı ayıyı cep telefonu ile kayda alarak sosyal medyada paylaştı. Kaymakamlık, vatandaşları yaban hayvanları ve kaybolma riski konusunda uyardı.

BURSA'nın Orhaneli ilçesinde kepçe operatörü, ormanda gördüğü ayıyı cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip sosyal medya hesabından paylaştı. Orhaneli Kaymakamlığı, görüntüler sonrası ormana gidecek vatandaşları, yabani hayvanla karşılaşma ve kaybolma riskine karşı uyardı.

Letafet Mahallesi'nde kepçesiyle ilerleyen operatör Muzaffer Çetinkaya, ağaçların arasında gördüğü ayıyı cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Operatörün klakson çalmasıyla ayı ormanın derinliklerine doğru kaçarken, Çetinkaya, o anları sosyal medya hesabından paylaşarak, mantar toplamak için bölgeye gelen vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

KAYMAKAMLIKTAN DA UYARI GELDİ

Görüntüler sonrası Orhaneli Kaymakamlığı açıklama yaptı. Açıklamada, "Vatandaşlarımızın Dikkatine! Orhaneli ilçemiz ve mahalleleri ormanlarla çevrili olduğu için yaban hayatından birçok hayvan çeşidi (ayı, yaban domuzu, kurt vb.) yöremizde mevcuttur. Dönemsel olarak vatandaşlarımızın mantar toplamak amacıyla ormanlarımızda gezdikleri tarafımızca malumdur. Vatandaşlarımızın herhangi bir yabani hayvanla karşılaşma riskine ve kaybolma riskine karşı ormanlara giriş çıkışlarda temkinli olmaları ve bilmedikleri yerlerde bulunmamaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

