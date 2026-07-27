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Dron ile boğulma anı kurtarıldı

Dron ile boğulma anı kurtarıldı
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BALIKESİR’in Erdek ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren vatandaş, dronla yerinin tespit edilerek, kısa sürede kurtarıldı.

BALIKESİR'in Erdek ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren vatandaş, dronla yerinin tespit edilerek, kısa sürede kurtarıldı. O anlar dronla saniye saniye görüntülendi.

Olay dün öğle saatlerinde Tatlısu Mahallesi Büyük Bakraç mevkisinde meydana geldi. Denizde bir kişinin boğulma tehlikesi geçirip, çırpınmaya başladığını görenler hemen harekete geçti. Vatandaşın yeri o sırada bölgede dron kaldıran İlker Ceylan tarafından tespit edildi. Ceylan, drondan gelen görüntülerle sahildeki vatandaşları yönlendirirken, suya batan kişi kısa sürede kurtarılarak kıyıya çıkarıldı.

İsminin Salih D. olduğu öğrenilen kişi, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Salih D.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kurtarma anları dron kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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