Bursa'da Kayıp Çocuğun Arama Çalışmaları 3. Gününde Sürüyor

Bursa'da Kayıp Çocuğun Arama Çalışmaları 3. Gününde Sürüyor
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Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 13 yaşındaki Burak Koçak'ı arama çalışmaları 100 kişilik ekiple devam ediyor. Dron, arama köpekleri ve çeşitli ekiplerin yer aldığı çalışmalar, Altıntaş Mahallesi'nde yoğunlaştırılmış durumda.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu çocuğu arama çalışmaları 3'üncü gününde 100 kişilik ekiple devam ediyor.

İlçeye bağlı Altıntaş Mahallesi'nde perşembe gününden beri ulaşılamayan Burak Koçak'ı (13) arama çalışmaları sürüyor.

Koçak'ı arama çalışmaları, AFAD, JAK, jandarma, deniz polisi dalgıç ekibi, UEDAŞ, Yıldırım Belediyesi AKE, NAK, UMKE, ANDA, İNDAK, MAGDER, İHH, KUMDAK'tan oluşan 100 kişilik ekiple yürütülüyor.

Dron, 5 arama köpeği ve 16 araçla Altıntaş Mahallesi çevresindeki bölgeyi tarayan ekipler, Burak Koçak'a ait ize ulaşmaya çalışıyor.

Orhaneli Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna ile Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Perşembe günü ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan Burak Koçak için arama çalışmaları başlatılmıştı.

Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal - Güncel
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