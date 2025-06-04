4 yıldır kayıp olan Emrah Elveren'in ev arkadaşı canlı yayında gözaltına alındı

4 yıldır kayıp olan Emrah Elveren'in ev arkadaşı canlı yayında gözaltına alındı
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4 yıldır kayıp olan Emrah Elveren'in ev arkadaşı canlı yayında gözaltına alındı
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Bursa'da 4 yıl önce kaybolan Emrah Elveren'in televizyon programında çelişkili ifadeler veren ev arkadaşı Ahmet Ş. canlı yayında gözaltına alındı. Ahmet Ş'nin, kaybolmasının ardından Elveren'in cep telefonunu kullanmaya devam ettiği tespit edildi.

Bursa'da arkadaşı Ahmet Ş. ile birlikte yaşayan ve 2021 yılından bu yana kendisinden haber alınamayan Emrah Elveren'in (34) ailesi, oğullarının Yalova'da ikamet eden halası Havva O. tarafından öldürülerek bahçeye gömüldüğü iddiasıyla bir televizyon programına katıldı.

4 yıldır kayıp Emrah Elveren'in ev arkadaşı canlı yayında gözaltına alındıKayıp Emrah Elveren

EV ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

Program sırasında Emrah'ın babası Hamdi Elveren, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek suç duyurusunda bulundu. Başsavcılığın talimatıyla, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), iddialarla ilgili soruşturma başlatırken, Elveren'in televizyon programında çelişkili ifadeler veren ev arkadaşı Ahmet Ş., canlı yayın sırasında gözaltına alındı.

4 yıldır kayıp olan Emrah Elveren'in ev arkadaşı canlı yayında gözaltına alındı

ELVEREN'İN TELEFONUNU KULLANMIŞ

JASAT tarafından Yalova'ya getirilen Ahmet Ş.'nin, Elveren'in kaybolmasının ardından, onun cep telefonunu kullanmaya devam ettiği belirlendi. Şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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