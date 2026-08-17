İnegöl'de Kafa Kafaya Çarpışma: 2 Yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Akhisar Mahallesi Karalar Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Sezer Ö. (33) yönetimindeki 16 AZS 581 plakalı otomobil, karşı yönden gelerek sokağa dönüş yapmak isteyen İzahar A. (37) yönetimindeki 06 EG 6389 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki aracın sürücüsü de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı