İnegöl'de Husumet Kavgası: 1 Yaralı, 8 Gözaltı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde husumetliler arasında çıkan, 1 kişinin yaralandığı kavgada 8 kişi gözaltına alındı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde husumetliler arasında çıkan, 1 kişinin yaralandığı kavgada 8 kişi gözaltına alındı.
Huzur Mahallesi Orkide Caddesi'nde, E.U. ile aralarında husumet bulunan grup arasında kavga çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kavgada darp sonucu yaralanan S.B, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.
Kavgaya karışan 8 kişi gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA