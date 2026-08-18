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İnegöl'de husumet kavgası: 2 yaralı, 8 gözaltı

İnegöl'de husumet kavgası: 2 yaralı, 8 gözaltı
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BURSA’nın İnegöl ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1’i pompalı tüfekle 2 kişi yaralanırken, olaya karıştığı belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i pompalı tüfekle 2 kişi yaralanırken, olaya karıştığı belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı. Tüfekten çıkan saçmalar park halindeki bir araç ile çevredeki eve de isabet etti.

Olay, saat 16.00 sıralarında İnegöl ilçesi Organize Sanayi Bölgesi 1'inci Cadde üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Engin U. (44), daha önceden aralarında husumet bulunan kişilerle karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Engin U., karşı tarafın sopalı saldırısı sonucu yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarak Huzur Mahallesi'ndeki evlerine giderken, durumu öğrenen Engin U.'nun yakınları da araçla aynı mahalleye giderek tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sırasında Selahattin B. (58) iki bacağına da isabet eden saçmalarla yaralandı. Tüfekten çıkan saçmalar park halindeki 16 KNA 98 plakalı araca ve bir eve de isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kavgaya karıştığı belirlenen 8 kişiyi gözaltına alırken, soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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