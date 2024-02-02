Bursa'da Hastane Başhekim Yardımcısı Silahlı Saldırıya Uğradı

BURSA'da, Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Kamuran Çatalkaya, yolda yürükken uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı. Yakalanan şüphelilerden Ali Aydın tutuklanırken, K.B.'ye ise ev hapsi verildi. Saldırı anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay dün saat 17.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi Beşevler Mahallesi'nde meydana geldi. Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Kamuran Çatalkaya'ya, yolda yürüdüğü sırada arkasından gelen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla açılan ateş sonucu bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralanan Çatalkaya, yere düşerken, şüpheli olay yerinde bekleyen otomobille uzaklaştı.

Saldırıyı gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kamuran Çatalkaya'yı Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yerinde inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Çevrede güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, saldırganın Ali Aydın olduğunu, olayın ardından K.B.'nin otomobiline binerek uzaklaştığını saptadı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerden Ali Aydın'ın ifadesinde, Kamuran Çatalkaya ile aralarında husumet bulunduğunu olayı bu nedenle gerçekleştirdiğini itiraf ettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Ali Aydın, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanırken, K.B. hakkında ise 'Kasten öldürmeye teşebbüs suçuna yardım etme' suçundan konutu terk etmeme şartıyla adli kontrol kararı verildi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Öte yandan saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Dr. Kamuran Çatalkaya, yolda yürürken, bir kişi arkasından gelerek ateş etmeye başladığı, Çatalkaya'nın bacaklarına isabet eden mermiler nedeniyle yere düştüğü, şüphelinin silahlı saldırının ardından koşarak uzaklaştığı görüldü.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Olayın ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılı açıklama yapıldı. Soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi 31.01.2024 günü ilimiz Nilüfer ilçesinde şüpheliler A.A. ve K.B.?nin müşteki K.Ç.?yi ateşli silahla yaraladığı olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında;

Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince şüpheliler A.A. ve K.B. gözaltına alınmış olup, Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından şüpheli A.A. 'Kasten Öldürmeye Teşebbüs', şüpheli K.B. ise 'Kasten Öldürmeye Teşebbüs Suçuna Yardım Etme' suçlarından Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine tutuklama talebi ile sevk edilmiş, Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince şüpheli A.A. hakkında tutuklama, K.B. hakkında ise konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol kararı verilmiştir. (DHA)