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Bursa'da halk otobüsü kaza yaptı, 10 kişi yaralandı

Bursa'da halk otobüsü kaza yaptı, 10 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, halk otobüsü karşı istikametten gelen otomobile çarpmamak için manevra yaparken devrildi. Kazada sürücü ve 9 yolcu yaralandı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde halk otobüsünün karıştığı trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Panayır Mahallesi'nde seyir halindeki 16 TAT 70 plakalı halk otobüsünün sürücüsü Tuğrul A, Taşköprü mevkisinde karşı istikametten gelen otomobile çarpmamak için manevra yaptı.

Manevranın etkisiyle devrilen otobüsteki sürücü ve 9 yolcu yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye ulaştırdı.

Kaynak: AA / Sergen Sezgin - Güncel

Panayır mahallesi Osmangazi Bursa Güncel Haberler

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