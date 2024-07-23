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Bursa'da geri dönüşüm fabrikasında yangın! Alevler 4 fabrikaya sıçradı, evler tedbir amacıyla boşaltıldı

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Bursa'nın Yıldırım ilçesi Vakıfköy Mahallesi'nde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çevredeki 4 fabrikaya sıçrarken bölgedeki evler tedbir amacıyla boşaltıldı.

Bursa'da geri dönüşüm fabrikasında başlayan yangın, çevredeki 4 fabrikaya da sıçradı. Yakındaki evler ise tamamen boşaltıldı. Trafik ekipleri Vakıfköy'e araç girişini kapattı.

HAMMADDELER KISA SÜREDE TUTUŞTU

Alınan bilgiye göre, saat 10.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Vakıfköy Mahallesi'nde geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Hammaddeler kısa sürede tutuştu ve alevler büyüdü. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etse de alevler çevredeki kağıt, tekstil, köpük olmak üzere 4 fabrikaya sıçradı.

Bursa'da geri dönüşüm fabrikasında yangın! Alevler 4 fabrikaya sıçradı, evler tedbir amacıyla boşaltıldı

Fabrikaların yanındaki tüm evler de tedbir amacıyla boşaltıldı. Çevik kuvvetin toma araçlarının yanısıra, Tarım Aş'nin sulama tankerleri ve itfaiye ekiplerinin hem karadan hem de 40 metrelik merdivenle havadan müdahalesi sürüyor. Trafik ekipleri de yoğunluk sebebiyle Vakıfköy'e söndürme ve görevli ekipler haricinde girişi yasakladılar.

Bursa'da geri dönüşüm fabrikasında yangın! Alevler 4 fabrikaya sıçradı, evler tedbir amacıyla boşaltıldı

Bursa'da geri dönüşüm fabrikasında yangın! Alevler 4 fabrikaya sıçradı, evler tedbir amacıyla boşaltıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdem Aksoy - Güncel

Yıldırım Bursa Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

ZİYA BAŞKAN:

profesyonel çalışmazsak masraflardan kaçınırsak bu tur yangınlar kazalar hep olur kesin ihmal vardır

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