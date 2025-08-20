Bursa'da Genç Adam Kanepe ile Sandığın Arasında Ölü Bulundu

Bursa'da Genç Adam Kanepe ile Sandığın Arasında Ölü Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 23 yaşındaki Mehmet Sargın, evinde başı kanepe ile sandık arasına sıkışmış halde ölü bulunarak olayla ilgili jandarma inceleme başlattı.

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde Mehmet Sargın (23), evde başı kanepe ile sandığı arasına sıkışmış halde ölü bulundu.

Olay, dün sabah saatlerinde, Yenişehir ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Sargın, gece işlettiği kıraathaneyi kapattıktan sonra babasıyla yaşadığı eve gitti. Üst katta yaşayan babası Yusuf Sargın, sabah saatlerinde, alt kattaki evde oğlu Mehmet Sargın'ı, başı kanepe ile sandığı arasına sıkışmış ve hareketsiz halde buldu. Yusuf Sargın'ın ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Mehmet Sargın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Başından yaralı olduğu tespit edilen Sargın'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trabzonspor'dan Christ Inao Oulai ile 5 yıllık imza

Süper Lig devi, yeni yıldızına 5 yıllık imzayı attırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'ın yıldızı ülkeden gitti! İşte yeni takımı

Galatasaray'ın yıldızı ülkeden gitti! İşte yeni takımı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.