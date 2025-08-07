Bursa'da Gazze İçin Vicdan Yürüyüşü Düzenlenecek

Bursa'da Gazze İçin Vicdan Yürüyüşü Düzenlenecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İHH İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla 9 Ağustos'ta 'Vicdan Yürüyüşü' düzenleyecek. Yürüyüş, Ulu Cami'den başlayıp Fomara Caddesi'nde sona erecek.

İHH İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi öncülüğünde, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek amacıyla "Vicdan Yürüyüşü" düzenlenecek.

Bir restoranda düzenlenen basın toplantısında konuşan İHH Bursa Şube Başkan Yardımcısı Burhan Sayılgan, Gazze'de yaşananlara dikkati çekmek için Avrupa ve Asya'da ciddi bir ayaklanmanın söz konusu olduğunu belirterek, Türkiye'de de seslerini daha gür çıkarmaları gerektiğini söyledi.

Kentteki sivil toplum kuruluşlarını da kapsayan "Bursa'nın Vicdanı Gazze İnisiyatifi Platformu"nu kurduklarını bildiren Sayılgan, görüş ve ideoloji fark etmeksizin herkesi 9 Ağustos Cumartesi günü saat 18.00'de düzenlenecek yürüyüşe davet etti.

Sayılgan, yürüyüşün Ulu Cami'den başlayıp Fomara Caddesi'nde sonlanacağını aktardı.

Kaynak: AA / Burcu İnanır - Güncel
Dehşete düşüren görüntü Türkiye'den: Önce çarptı, ardından ezerek üzerinden geçmeye çalıştı

Önce çarptı, ardından ezerek üzerinden geçmeye çalıştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Canlı yayında kendi ölümünü kaydetti

Kan donduran olay! Canlı yayında kendi ölümünü kaydetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.