Bursa'da Gazze İçin Vicdan Yürüyüşü Düzenlenecek

İHH İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi öncülüğünde, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek amacıyla "Vicdan Yürüyüşü" düzenlenecek.

Bir restoranda düzenlenen basın toplantısında konuşan İHH Bursa Şube Başkan Yardımcısı Burhan Sayılgan, Gazze'de yaşananlara dikkati çekmek için Avrupa ve Asya'da ciddi bir ayaklanmanın söz konusu olduğunu belirterek, Türkiye'de de seslerini daha gür çıkarmaları gerektiğini söyledi.

Kentteki sivil toplum kuruluşlarını da kapsayan "Bursa'nın Vicdanı Gazze İnisiyatifi Platformu"nu kurduklarını bildiren Sayılgan, görüş ve ideoloji fark etmeksizin herkesi 9 Ağustos Cumartesi günü saat 18.00'de düzenlenecek yürüyüşe davet etti.

Sayılgan, yürüyüşün Ulu Cami'den başlayıp Fomara Caddesi'nde sonlanacağını aktardı.