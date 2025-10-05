Haberler

Bursa'da Filistin'e Destek İçin Tekne Turu Düzenlendi

Bursa'da Filistin'e Destek İçin Tekne Turu Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mudanya ilçesinde Filistin bayrağı taşıyan yaklaşık 10 tekne, Gazze'ye insani yardım ulaştıran Küresel Sumud Filosu'na destek vermek amacıyla denize açıldı. Etkinlikte AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, haklı bir davanın önünde hiçbir şeyin duramayacağını vurguladı.

BURSA'nın Mudanya ilçesinde, Filistin bayrağı taşıyan yaklaşık 10 tekne, Gazze'ye insani yardım ulaştıran Küresel Sumud Filosu'na destek vermek için denize açıldı.

Bursa'da Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde ve AK Parti İl ile İlçe Başkanlıklarının destekleriyle Mudanya Güzelyalı Mahallesi'nden yaklaşık 10 tekne, Türk ve Filistin bayraklarıyla "Kararlıyız, Sumud'un Yanındayız" sloganı eşliğinde Marmara Denizi'ne açıldı. Düzenlenen etkinliğe AK Parti Bursa milletvekilleri Ahmet Kılıç, Ayhan Salman, Osman Mesten ve Mustafa Yavuz AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'HAKLI BİR DAVANIN ÖNÜNDE HİÇBİR ŞEY DURAMAZ'

Etkinlikte konuşan AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, "Sumud Filosu'nun cesur yolculuğu bizim yolculuğumuzdur. Onlar dünyaya insanlık dersi verdiler. Silah taşımadılar, kin taşımadılar. Sadece ekmek, ilaç ve merhamet taşıdılar ama karşılarında yine zalimi buldular. Gözaltılar ile baskılarla, tehditlerle susturulmak istendiler. Oysa zalimler de çok iyi biliyor ki, haklı bir davanın önünde hiçbir şey duramaz." dedi. Konuşmaların ardından, denizciler Türk ve Filistin bayraklarıyla süslenen tekneleriyle denize açılarak Marmara'da tur attı. Sahile gelen vatandaşlar da deniz araçlarını sloganlar ve alkışlarla destekledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump'tan Hamas'a tehdit gibi mesaj: İktidarda kalmak isterse tam bir yok edilme olur

Trump'tan Hamas'a tehdit gibi mesaj: İktidarda kalmak isterse...
Trump ile Netanyahu arasında gerilim! Telefonda azarlamış

Netanyahu'ya demediğini bırakmamış! İşte gündem olacak o cümle
Bakan Tekin açıkladı: 12 yıllık zorunlu eğitim kısalıyor

Rapor tamamlandı! 12 yıllık zorunlu eğitim kısalıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sadettin Saran'ın fotoğrafı sosyal medyayı ikiye böldü

Sadettin Saran'ın fotoğrafı sosyal medyayı ikiye böldü
Kadını darp eden şahsa çevredeki vatandaşlardan meydan dayağı

Kadına yaptığı hareketi gören mahalleli meydan dayağı attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.