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Bursa'nın ilçelerinde evlenecek gençlere destek projesi tanıtılıyor

Bursa'nın ilçelerinde evlenecek gençlere destek projesi tanıtılıyor
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Bursa'nın dört ilçesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi' kapsamında tanıtım afişleri asıldı. Projeyle gençlerin desteklerden haberdar olması hedefleniyor.

Bursa'nın Orhaneli, Harmancık, Büyükorhan ve Keles ilçelerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında tanıtım faaliyetleri gerçekleştirildi.

Orhaneli Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünce yapılan faaliyetler kapsamında vatandaşların yoğun olarak ziyaret ettiği kaymakamlıklar, belediyeler, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları, hastaneler ve diğer kamu kurumlarına proje tanıtım afişleri asıldı.

Gerçekleştirilen tanıtım çalışmalarıyla evlilik hazırlığında olan gençlerin proje kapsamında sunulan desteklerden haberdar olmaları ve başvuru süreçleri hakkında bilgilendirilmeleri hedefleniyor.

Kaynak: AA / Osman Sak
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