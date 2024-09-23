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Bursa'da Eğitim Uçağı Düştü: 2 Pilot Hayatını Kaybetti

Bursa'da Eğitim Uçağı Düştü: 2 Pilot Hayatını Kaybetti
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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir eğitim uçağının düşmesi sonucu öğretmen pilot ile pilot adayı hayatını kaybetti. Olay, Bursa Yenişehir Havalimanı apronunda sabah saatlerinde meydana geldi.

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde eğitim uçağı düştü. Öğretmen pilot ile öğretmen pilot adayı, hayatını kaybetti.

Kaza, saat 08.10 sıralarında Bursa Yenişehir Havalimanı apronunda meydana geldi. 2 kişilik eğitim uçağının düşmesi sonucu öğretmen pilot ile öğretmen pilot adayı, hayatını kaybetti. Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Bursa Yenişehir Havaalanı apron kısmına 23.09.2024 günü saat 08.10'da özel bir uçuş okuluna ait 2 kişilik eğitim uçağı düşmüş, kazada 2 pilot hayatını kaybetmiştir. Olay ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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