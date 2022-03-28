Bursa'da düzenlenen "Türk Devletleri Teşkilatı 2. Diaspora Forumu" devam ediyor

BURSA (AA) - Bursa'da Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) ev sahipliğinde düzenlenen "Türk Devletleri Teşkilatı 2. Diaspora Forumu" devam ediyor.

YTB Başkanı Abdullah Eren, kentteki bir otelde düzenlenen "Diaspora Liderleri Oturumu" sonrası düzenlenen basın toplantısında, böyle bir foruma ev sahipliği yapmaktan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Türk dünyasının diasporasının birliği için Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan kurum başkanlarının da açılışa katıldığını belirten Eren, şunları kaydetti:

"Forum iki gün boyunca devam edecek. Ev sahibi olmaktan dolayı ayrıca gururluyuz. Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'da bu forumu gerçekleştirmek çok önemli. Türk dünyasının 20 milyon diasporası var. Türk Dünyası Teşkilatı ve Türk dünyasının bir diasporası olur şiarıyla diasporamızın birliği ve bütünlüğü için bu programı icra ediyoruz.

Bu kapsamda hem ticari ilişkilerin gelişmesi hem de kültürel etkileşimin sağlanması bizim için çok önemli. İş birliği imkanları ve kurumlar arası tecrübe paylaşımı programıyla da yeni bir dönemi başlatmış oluyoruz."

Özbekistan Etniklerarası İlişkiler Komitesi Başkanı Rustambek Kurbanov da böyle güzel ve verimli bir forum düzenledikleri için YTB'ye ve Bursa Valiliğine teşekkür etti.

Tüm Türki ülkeleri bir araya getiren forumun kendileri için önemli olduğunu vurgulayan Kurbanov, "Özellikle yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özbekistan'a ziyareti öncesinde bu forumun organize edilmesi bizim için çok önemlidir. Burada tecrübe ve fikir alışverişinde bulunduk. Bu forum sonrası faaliyetlerimizle, kendimizi ve Türk dünyasını geliştireceğimizi umuyorum. Herkesin Nevruz Bayramı'nı kutluyorum." diye konuştu.

Tecrübelerini paylaşmaya ve tecrübe kazanmaya geldiklerini dile getiren Kurbanov, forumun başarılı geçmesini diledi.

"2. Diaspora Forumunun etkilerini uzun yıllar göreceğiz"

Azerbaycan Diaspora Komitesi Başkanı Fuad Muradov ise YTB ve TDT başkanlarını teşekkürlerini iletti.

Son yıllarda hayata geçirdiği projelerle TDT'nin Türk dünyasını bir araya getirdiğini aktaran Muradov, şöyle konuştu:

"Bunlardan biri de diaspora faaliyetleridir. Bu bakımdan 2. Diaspora Forumu'na devlet kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve akademisyenlerin iştiraki önemlidir. Diaspora faaliyetlerinde işlerimiz çoktur. Biz bu işleri devam ettirmeliyiz.

Bugün burada Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan heyetleriyle görüştük. Türk dünyasının diaspora faaliyetlerinin önemini vurguladık. Projeler var ve bu projelere devam edilecek. Bizim yeni nesil gençlerimiz de diaspora faaliyetlerinde çok büyük bir fedakarlık gösteriyorlar. Bu da çok güzel bir durum. Türk dünyasının payitahtı Bursa'da gerçekleştirilen 2. Diaspora Forumu'nun etkilerini uzun yıllar göreceğiz."

Kazakistan Otandaslar Vakfı Başkan Yardımcısı Maguiya Sarbassov ise forumun çok etkili ve güçlü bir şekilde başladığını vurgulayarak, "Bizler burada Kazakistan heyeti olarak forumda etkili bir çalışma sergileyeceğiz. Forumun sonuçlarının ciddi bir neticeye ulaşacağı kanaatindeyiz. Son derece verimli, faydalı ve başarılı bir forum olacağına inancımız tam." dedi.

Açıklamaların ardından forum oturumlarla devam etti.