Daha 16 yaşındaydılar! Çıktıkları doğa yürüyüşünün sonu faciayla bitti
Bursa'da doğa yürüyüşüne çıktıkları Uludağ Milli Parkı'nda kaybolan 16 yaşındaki iki çocuktan biri, düşerek başını sert zemine çarpması sonucu hayatını kaybetti. Yapılan arama çalışmaları sonucu yaralı halde bulunan diğer çocuk ise yaralı halde hastaneye kaldırıldı.
- 16 yaşındaki Şahin Öztop ve Alperen N., Bursa'nın Uludağ eteklerinde doğa yürüyüşü sırasında kayalıklardan düşerek yaralandı.
- Şahin Öztop, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
- Alperen N.'nin tedavisi devam ediyor ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bursa'da öğle saatlerinde Uludağ eteklerinde bulunan Balaban Mahallesi'ne gelen 16 yaşındaki okul arkadaşları Şahin Öztop ile Alperen N., doğa yürüyüşü yapmak üzere ormana girdi.
KAYALARIN ÜZERİNE DÜŞTÜLER
Bir süre yürüyüş yapan iki arkadaş, Kanlı Göl mevkisinde yağış nedeniyle kayganlaşan bölgede yaklaşık 3 metre yükseklikten kayaların üzerine düştü. Başını kayaya vuran Şahin Öztop ve Alperen N. yaralandı.
60 KİŞİLİK EKİP 2 SAATLİK MÜCADELE VERDİ
Alperen N.'nin ihbarı üzerine AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), UMKE, itfaiye, ANDA ve AKUT ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 60 kişilik ekip, yaralılara ulaşmak için çalışma başlattı. Araziye çıkan ekipler yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından yaralılara ulaştı.
KURTARILAMADI
Ekipler, bilinci kapalı olan Şahin Öztop ile Alperen K.'yı, ilk müdahalenin ardından yerleşim alanına indirdi. Yaralılar, burada bekleyen ambulanslarla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Şahin Öztop, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Alperen N.'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.