Haberler

Daha 16 yaşındaydılar! Çıktıkları doğa yürüyüşünün sonu faciayla bitti

Daha 16 yaşındaydılar! Çıktıkları doğa yürüyüşünün sonu faciayla bitti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da doğa yürüyüşüne çıktıkları Uludağ Milli Parkı'nda kaybolan 16 yaşındaki iki çocuktan biri, düşerek başını sert zemine çarpması sonucu hayatını kaybetti. Yapılan arama çalışmaları sonucu yaralı halde bulunan diğer çocuk ise yaralı halde hastaneye kaldırıldı.

  • 16 yaşındaki Şahin Öztop ve Alperen N., Bursa'nın Uludağ eteklerinde doğa yürüyüşü sırasında kayalıklardan düşerek yaralandı.
  • Şahin Öztop, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
  • Alperen N.'nin tedavisi devam ediyor ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'da öğle saatlerinde Uludağ eteklerinde bulunan Balaban Mahallesi'ne gelen 16 yaşındaki okul arkadaşları Şahin Öztop ile Alperen N., doğa yürüyüşü yapmak üzere ormana girdi.

KAYALARIN ÜZERİNE DÜŞTÜLER

Bir süre yürüyüş yapan iki arkadaş, Kanlı Göl mevkisinde yağış nedeniyle kayganlaşan bölgede yaklaşık 3 metre yükseklikten kayaların üzerine düştü. Başını kayaya vuran Şahin Öztop ve Alperen N. yaralandı.

Bursa'da Doğa Yürüyüşünde Trajedi: Bir Genç Hayatını Kaybetti

60 KİŞİLİK EKİP 2 SAATLİK MÜCADELE VERDİ

Alperen N.'nin ihbarı üzerine AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), UMKE, itfaiye, ANDA ve AKUT ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 60 kişilik ekip, yaralılara ulaşmak için çalışma başlattı. Araziye çıkan ekipler yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından yaralılara ulaştı.

Bursa'da Doğa Yürüyüşünde Trajedi: Bir Genç Hayatını Kaybetti

KURTARILAMADI

Ekipler, bilinci kapalı olan Şahin Öztop ile Alperen K.'yı, ilk müdahalenin ardından yerleşim alanına indirdi. Yaralılar, burada bekleyen ambulanslarla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Şahin Öztop, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Alperen N.'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'da Doğa Yürüyüşünde Trajedi: Bir Genç Hayatını Kaybetti

Bursa'da Doğa Yürüyüşünde Trajedi: Bir Genç Hayatını Kaybetti

Bursa'da Doğa Yürüyüşünde Trajedi: Bir Genç Hayatını Kaybetti

Bursa'da Doğa Yürüyüşünde Trajedi: Bir Genç Hayatını Kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Partili Tayyar'dan olay iddia: Öcalan 'Süreç başarılı olmazsa Bahçeli'ye darbe yapılacak' dedi

"Süreç başarılı olmazsa Bahçeli'ye darbe yapılacak"
Pınar Altuğ'un 19 yaşındaki hali şok etti! Görenler bir daha bakıyor

Pınar Altuğ'un 19 yaşındaki hali şok etti! Görenler bir daha bakıyor
Almanya'dan gelen gurbetçi, lüks aracıyla köy yollarında ilgi odağı oldu

Herkes onu konuştu: Lüks aracıyla köy yollarında şov yaptı!
Ünlü İsim, ehliyet sınavı için İstanbul'dan Malatya'ya 1100 km yol gitti

Görüntüdeki ismi tanıdınız mı? Ehliyet sınavı için 1110 km yol gitti
AK Partili Tayyar'dan olay iddia: Öcalan 'Süreç başarılı olmazsa Bahçeli'ye darbe yapılacak' dedi

"Süreç başarılı olmazsa Bahçeli'ye darbe yapılacak"
Eski AK Partili milletvekili hayatını kaybetti

Eski AK Partili milletvekili hayatını kaybetti
Emlak vergisi ödemelerinde yarın son gün! Ödemeyene faiz uygulanacak

Son gün yarın! E-Devlet'ten kontrol edin, ödemeyenin borcu katlanacak
90 yaşındaki sürücü son sürat kahve dükkanına daldı

İnanılmaz kaza; sürücünün yaşına inanamayacaksınız!
Fransa'da bir çiftlikten 4 milyon TL değerinde salyangoz çalındı

Fransa'da akıllara zarar hırsızlık: Değeri 4 milyon TL'yi aşıyor
Dünyadaki ilk vaka! Çene ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, hayatı altüst oldu

Dünyadaki ilk vaka! Çene ağrısı şikayetiyle gitti, hayatı altüst oldu
Ankara'da telebar operasyonu! 56 kişi gözaltına alındı

Şehri ayağa kaldıran telebar operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Japon deprem uzmanından dikkat çeken uyarı: Çantanızda mutlaka tuz ve streç film bulunmalı

Çantanızda bu 2 şey mutlaka bulunmalı! Biri tuz diğeri daha ilginç
Ne altın ne dolar! İslam Memiş'ten 2026'nın yatırım şampiyonu tahmini

Ne altın ne dolar! İslam Memiş'ten 2026'nın yatırım şampiyonu tahmini
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.