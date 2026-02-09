Haberler

Bursa'da denizde bulunan erkek cesedin kimliği belirlendi

Güncelleme:
Bursa'nın Gemlik ilçesinde denizde bulunan cansız bedenin 57 yaşındaki Demirel Kaymaz'a ait olduğu tespit edildi. Kaymaz'ın yanında bulunan notta, "Ölümümden kimse sorumlu değildir" yazdığı öğrenildi.

  • Bursa'nın Gemlik ilçesinde denizde bulunan erkek cesedin Demirel Kaymaz'a (57) ait olduğu tespit edildi.
  • Demirel Kaymaz'ın elektrikli motosikletle sahile geldiği ve bıraktığı eşyanın içinde 'Ölümümden kimse sorumlu değildir' yazılı bir not çıktığı iddia edildi.
  • Demirel Kaymaz'ın cenazesi, memleketi Orhangazi ilçesine bağlı Akharem Mahallesi'nde toprağa verilecek.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde denizde bulunan erkek cesedin Demirel Kaymaz'a (57) ait olduğu tespit edildi.

DENİZDE ERKEK CESEDİ BULUNDU

Gemlik Körfezi açıklarında dün saat 14.30 sıralarında limana gelen bir geminin mürettebatı deniz yüzeyinde hareketsiz kişiyi görüp, ihbarda bulundu. Olay yerine deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma (DEGAK) Timi'nin sudan çıkardığı ceset, olay yeri incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yapılan araştırmada cesedin Demirel Kaymaz'a ait olduğu tespit edildi.

"ÖLÜMÜMDEN KİMSE SORUMLU DEĞİLDİR"

Üçüz kardeşlerden biri olduğu öğrenilen Kaymaz'ın elektrikli motosikletle sahile geldiği, burada bıraktığı eşyanın içinde, 'Ölümümden kimse sorumlu değildir' yazılı bir not çıktığı iddia edildi. Gemlik'te oturduğu öğrenilen Kaymaz'ın cenazesi, yarın memleketi Orhangazi ilçesine bağlı Akharem Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
