Bursa'da Çiftlik Evinde Cinayet: İki Zanlı Yakalandı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir kişinin çiftlik evinde baltayla öldürüldüğü belirlendi. Mustafa Karaman isimli şahsın cansız bedeni bulundu, jandarma ekipleri olayla ilgili iki zanlıyı yakaladı.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir kişinin çiftlik evinde öldürülmesine ilişkin iki zanlı yakalandı.
Mustafa Karaman'dan haber alamayan babası, kırsal Üreğil Mahallesi'ndeki çiftlik evinde oğlunu kanlar içinde hareketsiz buldu.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yapılan incelemede Karaman'ın baltayla öldürüldüğü belirlendi.
Karaman'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Çalışma başlatan jandarma ekipleri, katil zanlıları M.G. ve N.P'yi yakaladı.
Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Güncel