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Bursa'da bir kişiyi gasbeden 2 şüpheli tutuklandı

Bursa'da bir kişiyi gasbeden 2 şüpheli tutuklandı
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir kişiyi darbederek boynundaki gümüş kolyeyi gasbeden 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir kişiyi darbederek boynundaki gümüş kolyeyi gasbeden 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Kolye sahibine teslim edilirken, mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli tutuklandı.

Olay, saat 01.00 sıralarında İnegöl Kent Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre Sabri T. (17) ile Erdal E. (20), tartıştıkları Yusuf T.'yi darbetti. Şüpheliler, daha sonra Yusuf T.'nin boynundaki gümüş kolyeyi alarak kaçtı. Yusuf T.'nin şikayeti üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelileri kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde ele geçirilen gümüş kolye ise sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sabri T. ile Erdal E., çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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