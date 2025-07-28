Bursa'da Biber Yüklü Kamyon Zeytinliğe Uçtu, Sürücü Yaralandı

Bursa'da Biber Yüklü Kamyon Zeytinliğe Uçtu, Sürücü Yaralandı
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde virajda kontrolden çıkan biber yüklü kamyon zeytinliğe uçtu. Sürücü Enis Akkılıç yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde virajda kontrolden çıkan biber yüklü kamyon zeytinliğe uçtu. Kabinde sıkışan sürücü Enis Akkılıç (32) yaralandı.

Kaza saat 20.30 sıralarında Bayırköy yolunda meydana geldi. Enis Akkılıç idaresindeki 45 AKE 766 plakalı dolmalık ve sivri biber yüklü kamyon, Orhangazi istikametine seyir halindeyken virajda kontrolden çıktı. Yol kenarındaki zeytinliğe savrulan kamyon, yaklaşık 40 metre sürüklendikten sonra devrildi. Kazada sürücü araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, ambulansla kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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