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Gemlik'te Balık Av Sezonu Coşkuyla Açıldı

Gemlik'te Balık Av Sezonu Coşkuyla Açıldı
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde balık av sezonu, Kurşunlu Mahallesi'ndeki balıkçı barınağında düzenlenen törenle başladı. 1 Eylül itibarıyla av yasağının sona ermesiyle 'Vira bismillah' diyerek denize açılan balıkçılar, yeni sezondan umutlu. Açılışa katılan protokol üyeleri ve balıkçılar, bereketli ve kazasız bir sezon diledi. Programda yaklaşık 1500 kişilik balık ikramı yapıldı.

BURSA'nın Gemlik ilçesinde balık av sezonu Kurşunlu Mahallesi'ndeki balıkçı barınağında düzenlenen törenle açıldı. 1 Eylül itibarıyla sona eren av yasağının ardından Gemlik Körfezi'nde 'Vira bismillah' diyerek denize açılan balıkçılar, yeni sezondan umutlu olduklarını belirtti.

Bursa'da 1 Eylül itibarıyla başlayan balık av sezonunun açılışı, Gemlik'in Kurşunlu Mahallesi'ndeki balıkçı barınağında düzenlenen programla gerçekleştirildi. Sezon açılışına Bursa Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, Mudanya Kaymakamı Enver Yılmaz, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Gemlik İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Demir, AK Parti Gemlik İlçe Başkanı Mehmet Taşar, MHP Gemlik İlçe Başkanı Emrah Keskin ile Gemlik protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda balıkçılarla bir araya gelen Bursa Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, sezonun başlaması dolayısıyla 'Vira Bismillah' diyerek ilk av sezonunun startını verdi.

Açılış programında vatandaşlara yaklaşık 1500 kişilik balık ikramında bulunuldu. Balıkçılar ve protokol üyeleri, yeni av sezonunun tüm balıkçılar için bereketli, kazasız ve bol kazançlı geçmesi temennisinde bulundu. Yeni sezonla birlikte denizlerde bereketin artması ve balıkçıların ağlarının dolu dönmesi dileğinde bulunuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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