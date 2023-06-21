Bursa'da avukatlara saldırı: Baro Başkanı Öztosun, saldırıyı kınadı

'EN AĞIR CEZAYI ALMALARI İÇİN SÜRECİN TAKİPÇİSİYİZ'

Bursa'da, avukat Aleyna Kübra Kanalcı (25) ile eşi avukat Muharrem Kanalcı'nın (27), yaralandığı saldırıyla ilgili, Bursa Barosu Başkanı Avukat Metin Öztosun ve saldırıya uğrayan avukat Muharrem Kanalcı, Bursa Adliyesi önünde açıklama yaptı. Meslektaşlarına saldırıyı kınayan Baro Başkanı Avukat Metin Öztosun, "Baromuz üyesi iki meslektaşımız bundan 5 ay önce kurşunların hedefi olmuştu. Dün de meslektaşlarımız avukat Aleyna Kübra Kanalcı ve avukat Muharrem Kanalcı, çocuk teslimi sonrasında saldırıya uğramışlar, darbedilmişler, araçlarına taşla, bıçakla, demir çubuklarla saldırılmış, meslektaşlarımız yaralanmışlardır. Bursa Barosu'nca saldırı haber alınır alınmaz ilgili makamlara duyurulmuş, Bursa Barosu Avukat Hakları Merkezi'nden arkadaşlarımız, meslektaşlarımızın yanlarında yer almıştır. Bu son olay da göstermiştir ki vatandaşlarımızın hak arama özgürlüğünün temsilcisi olan avukatlara duruşma salonlarında, keşif, haciz mahallinde, ofislerinde sözlü ve fiili saldırılar maalesef ki halen devam etmektedir. Bu saldırılara karşı yasal olarak etkili bir önlem alınmaması sebebiyle saldırılar sıradanlaşmıştır. Bu tür hareketlere eklenen idari ve yasal düzenlemelerle de maalesef ki bağımsız savunmanın sesi kısılmak, direnci kırılmak istenmektedir. Olayı şiddetle kınıyor, meslektaşlarımıza yönelen her türlü saldırıda onların yanında olacağımızı, bu olayların bir daha yaşanmaması ve faillerin en ağır cezayı almaları için tüm soruşturma ve kovuşturma sürecinin takipçisi olacağımızı yineliyoruz" dedi.